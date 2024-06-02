الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير البترول يناقش مع وفد "بيكر هيوز" الحلول الرقمية وخفض الانبعاثات

وزير البترول من الحدث
وزير البترول من الحدث

عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع زاك كراوتش نائب رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند والوفد الموافق له.

خلال الاجتماع، أكد الملا عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة على مدار عقود مع شركة بيكر هيوز وأهمية مساهماتها فى تقديم الخدمات والحلول التقنية التي توفرها فى صناعة البترول فى مصر.

نتائج اجتماع وزير البترول مع بيكر هيوز

وأشار نائب رئيس الشركة إلى اعتزاز بكر هيوز بالنجاحات التى حققتها فى انشطتها وخدماتها في مصر، وأنها تعمل في قطاع البترول المصرى منذ أكثر من 60 عامًا، موضحًا أن الشركة قد اتخذت مصر مقرًا رئيسيًا ونقطة إنطلاق لأعمال الشركة بمنطقة شمال أفريقيا بما يعكس ثقتها فى الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول  فى مصر، وأنها ملتزمة بتعزيز التعاون مع قطاع البترول في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

التحول الرقمى والحلول الرقمية

وشهد الاجتماع استعراض وفد بيكر هيوز للخبرات التى تمتلكها الشركة فى مجالات التحول الرقمى والحلول الرقمية لتحقيق التشغيل الإقتصادى الأمثل لعمليات الانتاج من الآبار البترولية، بالإضافة إلى مشروعات خفض الانبعاثات ضمن تطبيقات الشركة فى مجال استرجاع غازات الشعلة وتقنياتها الحديثة في مجال التقاط الكربون واستخدامه.

كما تم بحث سبل دعم التعاون المشترك ضمن ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه شركة بيكر هيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعالمية، فضلًا عن استمرار مساهمة الشركة فى تنفيذ برامج تدريب الكوادر الشابة لقطاع البترول ضمن البرامج التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركات البترول العالمية لرفع كفاءة الكوادر الشابة بالقطاع وصقل خبراتهم.

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حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ويس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

بيكر هيوز وزير البترول الحلول التقنية صناعة البترول خفض الكربون

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