الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأولى على الإعدادية في السويس: "صلاتي ودعائي سر نجاحي" (فيديو)

الأولى على السويس
الأولى على السويس

بنظرة ثقة ممزوجة بالسعادة استقبلت جهاد بشرى خبر حصولها على المركز الأول بالشهادة الإعدادية في محافظة السويس.

جهاد أحمد عبده، الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، قالت إنها تلقت اتصالًا صباح اليوم من إدارة المدرسة، اقتصر على كلمة واحدة: “ أبشري”.

وأضافت جهاد في حديث خاص لـ"الدستور" أنها توقعت بعد هذه المكالمة أنها حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة، ذلك الهدف الذي سعت إليه منذ أول أيام العام الدراسي 2023/2024.

وأوضحت أنها حددت هدفها منذ أول أيام الدراسة وهو الخروج بأكبر كم ممكن من الاستفادة العملية عن طريق الفهم، بالإضافة إلى الاستذكار بطريقة تساعد على التمكن من الإجابة في الامتحانات بشكل نموذجي، لافتة إلى أنها تحافظ على الصلاة وقراءة القرآن بشكل مستمر وترى أن الدعاء طوال الوقت أهم أسباب تفوقها إلى جانب الدعم المستمر من والدتها ووالدها.

وتتمنى جهاد أحمد عبده الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة والالتحاق بكلية الهندسة أسوة بوالدها.

فرحة الأب 

من جانبه، عبر المهندس أحمد عبده والد الطالبة جهاد عن سعادته، مؤكدًا أن نجاح ابنته بتفوق وحصولها على هذا المركز أفضل تقدير منها له.

وقالت نجلاء محمد والدة الطالبة جهاد، إنها سعيدة بحصول ابنتها الوحيدة على هذا المركز، معقبة: "رفعت رأسي ورأس باباها".

قدرت وعملتها

وأضافت أم الأولى على السويس أنها سعيدة بثقة ابنتها في نفسها، موضحة أنها تفكر منذ اليوم الأول بالعام الدراسي أي زي سترتدي خلال تكريم محافظ السويس لها يوم حصولها على المركز الأول.. “وقدرت وعملتها”.

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