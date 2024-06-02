الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة " و"التصديري للصناعات" يختتمان برنامجا تدريبيا حول طرق سحب العينات الغذائية

الدكتورة هند عبد
الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية البرنامج التدريبي المشترك،  لأعضاء المجلس حول "طرق وأساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوي"، وذلك بمركز التدريب بمقر المعمل.

وشهد اللقاء الختامي للبرنامج التدريبي كل من: الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل،  ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس، والدكتور ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة وقسم اختبارات ملامسات الأغذية، والدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل.


وخلال كلمتها قالت مدير المعمل،  ان ذلك البرنامج يأتي في إطار دعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته، ضمن فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، حيث يشارك في هذا البرنامج  متدربين من ممثلي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وتصنيع الخضر والفاكهة.


وأكدت عبداللاه أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل مما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر  مما يستدعي معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل.


وأوضحت أن هذا البرنامج يستهدف المتخصصين في مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائي المعامل، أخصائي الإنتاج، مؤكدة على أهمية الشراكة بين المعمل والمجلس من خلال التدريب والتوعية المستمرة للشركات العاملة في قطاع التصنيع الغذائي.


وأشارت مدير المعمل إلى تقديم المعمل كافة خدماته لأعضاء المجلس من تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية بشكل مدعوم.

 

ومن ناحيتها أكدت مي خيري على أهمية الشراكة بين المعمل والمجلس من حيث الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل للشركات العاملة في قطاع التصنيع الغذائي ورفع الكفاءة ونقل الخبرات للشركات الأعضاء وهو ما يظهر من خلال تضافر الجهود المشتركة بين الطرفين لتنمية هذا القطاع وتنمية صادراته، لافتة أن المركزي لمتبقيات المبيدات شريك أساسي للمجلس وأنه يتم التنسيق دائما لعقد ورش العمل والبرامج التدريبية المختلفة بعقدها بمقر المجلس أو المعمل وباستخدام الحضور الفعلي أو الحضور الافتراضي من خلال الإنترنت.

 

واستمرت فعاليات البرنامج يومين كاملين، حيث تم القاء الضوء على  المتبقيات والملوثات في الأغذية والحدود المسموح بها، والقوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، فضلا عن طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقًا لمواصفات الكودكس   وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبي في الغذاء، اضافة الى معلومات أساسية حول بروتوكول سحب العينات وإرسالها إلي معامل التحليل، كما تم إجراء التدريب وفقًا لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملي كما تم تنظيم زيارة تفقدية ضمن التدريب للمتدربين لكافة أقسم المعمل والإطلاع على طرق التحليل وكذا طرق استقبال العينات والتعامل معها وفقا لنوع العينة مما له أكبر الأثر على دقة نتائج التحليل.


وانتهى البرنامج بتسلم المتدربين شهادات حضور البرنامج التدريبي.

-الزراعة التصديري للصناعات الغذائية يختتمان برنامجا تدريبيا حول طرق سحب العينات

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