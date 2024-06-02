التصريح بدفن جثة شاب توفى فى حادث مرورى بالنزهة

صرحت نيابة النزهة بدفن جثة شاب لقي مصرعه، حيث دهسته سيارة فارهة بحادث مروري مروع في النزهة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري مروع، ونتج عنه سقوط ضحايا بدائرة قسم شرطة النزهة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة، بينما تبين إصابة آخر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين تعرض الشابين لحادث مروري ودهستهما سيارة فارهة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.