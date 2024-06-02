الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة.. إنريكي سيريزو ضيف "رقم 10" على التلفزيون المصري

إنريكي مع سواريز
إنريكي مع سواريز - أرشيفية

يحل لأول مرة إنريكي سيريزو، رئيس نادي اتلتيكو مدريد الأسباني ضيف على برنامج “ رقم ١٠” الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي، ويذاع على "القناة الأولى" بالتلفزيون المصري.

برنامج "رقم ١٠" تقديم الإعلامي كريم رمزي، ويذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، في الثانية عشر منتصف الليل ويذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء.

وكشف رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مصير البرتغالي جواو فيليكس المعار إلي صفوف برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم في ظل رغبة البارسا في الاحتفاظ بلاعبه المتألق، ولعب فيليكس 14 مباراة مع برشلونة هذا الموسم وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية من المتوقع أن يطلب أتلتيكو 70 مليون يورو على الأقل للتخلص من مهاجمه، حتى ولو كان دييجو سيميوني لا يعتمد عليه ولكنهم قاموا بشرائه من بنفيكا بمقابل 127 مليون يورو.

وقال رئيس أتلتيكو مدريد في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبيه": "فيليكس سيكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا، أتمنى له التوفيق مع برشلونة، ولكن لا أعرف ما إذا كان سيعود إلينا أم لا لديه عام واحد فقط في عقده وسيسعى برشلونة بالتأكيد لشرائه إذا لم يكن الأمر كذلك فسيتعين عليه العودة مرة أخرى إلينا في أتلتيكو مدريد".

وتابع سيريزو: "لا أعرف، اللاعبون ليسوا آلات، لا يهم إذا كانوا يقدمون موسمًا رائعًا أم لا، عليك المخاطرة والشراء، ربما بسبب خطة المدرب أو أسباب أخرى، لم يتأقلم معنا، لكن في برشلونة الأمر مختلف مثلما نرى الآن".

إنريكي سيريزو برنامج “ رقم ١٠” التلفزيون المصري كريم رمزي رئيس نادي اتلتيكو مدريد الأسباني

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