الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد نجاح مبادرة مسلسل "دواعي السفر" على منصة watch it.. ما أسباب الوحدة؟

مبادرة مسلسل دواعي
مبادرة مسلسل "دواعي السفر

تحدثت هالة كمال لايف كوتش، عن مبادرة مسلسل "دواعي السفر"، على منصة watch it، مؤكدة أن التعرض للوحدة ينتج عن مجموعة من المشاعر السلبية.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على فضائية "دي إم سي" أن شعور الشخص بالوحدة من الممكن ان ينتج عن نظرة الناس له، نظرا لاهتمام المجتمعات الشرقية بنظرة الناس لهم، ومن الوارد أن ينتج عن تعليقات سلبية متكررة.


وتابعت: "بعض الناس من الممكن تاخد قاعدة الهروب باعتباره خير وسيلة للدفاع، وبيكون نتيجة أزمات معينة مثل الفقد، أو عدد كبير جدا من المشكلات، ولكن عندنا ناس بتعرف تتخطاها والبعض لا".


وواصلت: "من الممكن أن يكون الشخص الوحيد منعزل بإرادته أو مدفوع لها وفق ظروف وأزمات مر بها، والشخص الوحيد ليس مذموم أو مضطر للدفاع عن نفسه"ن مشددة على أن ليس بالضرورة أن يشعر بالوحدة الشخص الفاشل دراسيا او عمليا، ولكن من الممكن أن يكون الشخص الناجح وحيدا لكونه بعيدا عن سمات الشخصيات القريبة منه.

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