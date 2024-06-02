الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مانشستر سيتي يحدد بديل إيدرسون مواريش باختيار جوارديولا

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن بديل إيدرسون مواريش في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حال قرر الرحيل عن الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن اتحاد جدة السعودي مهتم بالتعاقد مع إيدرسون في الميركاتو الصيفي المقبل، فيما أوضح تقارير أخرى أن الحارس البرازيلي منفتح لمغادرة مانشستر سيتي في الصيف.

وبحسب صحيفة “ ذا صن” البريطانية، فإن مانشستر سيتي اختار من سيكون حارس المرمى في الفريق حال رحيل إيدرسون، وهو الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى ميلان الإيطالي.

وأوضح التقرير أن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي مُعجب بإمكانيات الحارس البالغ من العمر 28 عامًا والذي يحرس مرمى منتخب فرنسا بشكل أساسي.

وذكرت الصحيفة أن انتقال مايك ماينان المحتمل إلى مانشستر سيتي، قد ينقل الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس إيفرتون إلى ميلان لخلافته.

وسيغيب إيدرسون البالغ من العمر (30 عاما) عن كوبا أمريكا بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يستغرق فترة من التفكير لاتخاذ القرار النهائي.

وكان إيدرسون قد انتقل إلى مانسشتر سيتي في صيف 2017 قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 40 مليون يورو.

إيدرسون مواريش إيدرسون مانشستر سيتى اتحاد جدة مايك ماينان

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