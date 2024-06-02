الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقطت من أعلى عقار.. النيابة تصرح بدفن جثة فتاة فى عين شمس

جريدة الدستور

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من أعلى عقار بمنطقة عين شمس، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة  بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لفتاة مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الفتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من أعلى عقار عقب اختلال توازنها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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