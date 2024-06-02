أهالى المحتجزين الإسرائيليين يطالبون بعدم الاستسلام لحماس ويرفضون صفقة تبادل الأسرى

أرسلت عائلات المحتجزين الاسرائيليين رسالة حادة إلى أعضاء مجلس كابينيت الحرب، على خلفية اقتراح الصفقة المتعلقة بوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى، والمقترحة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكدت العائلات رفضها القاطع لأي اتفاق يبدو كأنه استسلام لحركة حماس، ورفضت أن تُعرض أرواح أحبائها للخطر بفعل أي تسوية محتملة، بحسب القناة 12 العبرية.

تشمل الصفقة المقترحة تفاصيل محددة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين. ومع أن هذه الخطوة قد تمثل جهدًا جديدًا نحو إيجاد حل للصراع الدائم في المنطقة، إلا أن عائلات المتضررين لم تظهر استعدادًا للتنازل عن مطالبها وسلامة أحبائها في مواجهة أي تفاوض.

من جانبهم، طالبت العائلات أيضًا بعقد لقاء مع رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء الكابينيت قبل جلسة المجلس، للتأكيد على أن سلامة أرواح أحبائهم ستكون أولوية قصوى في أي قرار يتخذ بشأن الصفقة المقترحة.