تجديد حبس المتهم بحيازة حشيش للاتجار فى المرج

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج تجديد حبس المتهم بحيازة الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة المرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عاطل- له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته "كجم من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار".

بمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.