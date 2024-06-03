الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأثير دخول القمر محيط برج الحوت على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة

القمر
القمر

يتساءل كثير من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، خاصة عن تأثيرات دخول القمر محيط برج الحوت على حظوظهم وهو ما توضحه عالمة الفلك منى أحمد في تصريحات خاصة للدستور.

تأثير دخول القمر محيط برج الحوت 

تقول منى: "القمر خلال ساعات سوف ينتقل داخل برج الحوت وسيكون في محيطه لمدة يومان ونصف وسيكون في اتصال سعيد مع كوكب اورانوس وكوكب عطارد ولكنه سيكون له اتصالات سلبية مع كوكب الزهرة وكوكب المشتري  ولكنه سيقترن بكوكب زحل.

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الطاقة ستكون ثقيلة نوعا ما لذلك يجب التنبيه لانها ستقلب المشاعر  ما بين الاكتئاب ورغبة في العزلة وسوف تزيد حساسية الأشخاص فأقل كلمة سوف تأثر بنا وهذا سيزيد من احتياجنا للكلام اللطيف والتفهم والتقدير".

زاوية كارمية

وتضيف: "مع ذلك هناك زاوية كارمية جدا لعودة الحقوق والدعاء على الظالمين وللبعض سوف يعود لهم مال او حقوق وللبعض اعتذارات من أشخاص ظلموهم.

وارد يحدث تغير مفاجئ في الطقس وستزيد فرص سقوط الامطار خلال الثلاثة ايام المقبلة وخاصة المدن والدول الساحلية وسوف يزيد الضباب والشبورة.

ربما يكون هناك حادث يخص المياه او البحار غرق سفن او مراكب او تعطل لحركة النقل البحري وربما حوادث غرق
و يتصدر التريند  على مدي الايام القادمة وسيكون هناك تريندات تخص امور دينية وعقائدية وقضايا تخص لاجئين او نازحي، من صباح غد السبت حتى الساعة ال 12 ظهرا وقت جيد للتجميل ولقص الشعر.

المرضى ينتبهوا

مرضي السكر يجب أن ينتبهوا وبيزيد تعرض الاقدام لمشاكل وسيزيد الحدس والرسائل والاشارات الربانية تلك الايام هي افضل ايام للاستخارة والاحلام سيكون لها معني ورسائل".

تغيرات في الاسعار

وتستكمل: " لمدة اسبوع وعلى المستوي الدولي والعام  من الممكن أن نرى تغيرات مفاجئة باسعار بعض العملات والمعادن والسلع،  وربما رفع اسعار بعض الخدمات خاصة الخاصة بالنقل او خدمات الانترنت او شبكات الاتصال والتواصل او الخدمات الالكترونية ربما يكون هناك تغير في مناصب حكومية او ادارية مهمة.

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على المستوي الشخصي للبعض امور غير متوقعة  او تغيرات مفاجئة وتحديدا في الناحية المالية او العمل  وللبعض في العلاقات الشخصية لكن بسبب الاتصالات الايجابية ستكون تغيرات ايجابية.

أشخاص كثيرون سيأتي لها افكار مفاجئة ربما لمشروع او لعمل تلك الافكار  الهام قوي لان نشاط العقل حاليا في كل مايتعلق بالمال والامور المادية في أعلى مايكون.

نشاط زائد للطبيعة

سوف يزيد نشاط العواصف الترابية ونشاط الرياح والهزات الارضية وتهدم المنازل في بعض الدول، وارد يحصل مشاكل تخص الانترنت او احد مواقع التواصل الاجتماعي او تعطل بعض الخدمات الإلكترونية او السفر.

المشتري هو الكوكب الحاكم للدين والعقيدة والسفر والتعليم العالي وبانتحاسه سيزيد التطرف الديني سواء بالتشدد الزائد او العكس التمرد على الدين والمعتقدات  والافكار الغريبة من الوارد أن نرى جماعات متطرفة تعود للظهور لنشر افكارها او عمليات ارهابية على المستوي الدولي.

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