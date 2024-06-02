مصر تفرض إرادتها.. مواقف راسخة لوقف العدوان على غزة

استعرض برنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، مواقف مصر الراسخة لوقف العدوان على غزة.

وقالت الإعلامية دينا عصمت، مقدمة البرنامج:"الدولة المصرية بجميع جهودها قادرة على جميع المستويات في فرض الإرادة المصرية بمواقفها الراسخة بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف: "ذلك من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة ومواقف مصر ثابتة فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار، والحل الشامل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية مستقلة وتقدم الدولة المصرية في هذا الإطار جهودًا كبيرة جدًا لدعم الفلسطينيين داخل القطاع على مدار حوالي 8 أشهر.

وتابعت: "استمرارًا للموقف المصري الراسخ بتمسك القاهرة بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، حتى يمكن استئناف تشغيل المعبر من الجانب المصري".