بعد نجاحه على "watch it".. مؤلف "دواعى السفر" يكشف عن قصة المسلسل

تحدث محمد ناير، مخرج ومؤلف مسلسل دواعي سفر، عن تفاصيل شخصية مسلسله التي جسدها الفنان كامل الباشا، وهي شخيصة القبطان إبراهيم، بأحداث مسلسل "دواعي السفر" والمعروض على منصة "watch it".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على فضائية "دي إم سي" أن الشخصية كانت تسير في 3 أضلاع، أهمها فقدان القبطان زوجته وتربيته ابنته منذ كان عمرها الـ12 وتحمله مسئولياتها، حيث كان حريصا على حماية ابنته من الشعور بالفقد مرة أخرى، هو ما جعله يبعدها عنه في أيامه الأخيرة.



وتابع: "شخصية القبطان كانت قليلة المخاطرة ولديه رغبته في البعد عن الآخرين، ولكنه في بعض الأحيان كان يشعر بالحنين إلى مشاركة أفكاره للبعض والشعور بالسعادة، وهنا بيبدأ الضلع الثالث للأحداث بظهور شخصية علي".



وواصل: "مش شرط أكون بحس الوحدة، ولكن كتابتي وإخراجي العمل نتيجة ملاحظات حواليا، أنا بحاول أجسد قصة مجتمعية، وأنا عندي زوجتي وابني ويمكن بحس بالوحدة جوا دماغي أن مفيش حد بيسمعني، لكن بتضايق لما بحس أن في ناس حاسة بالوحدة، وده اللي خلاني أكتب الشخصية، حتى وأنا بكتبها كنت بشعر بيها جدا لأن في ناس كتير جدا حوالينا بتشعر بالوحدة".