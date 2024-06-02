دانا أبوشمسية: انقسام داخل إسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن حكومة الحرب الإسرائيلية بها تياران، التيار الأول تمثله المعارضة الإسرائيلية وبعض أعضاء كابينيت الحرب مثل بيني جانتس وإيزنكوت، الذين يطالبون بتغيير سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية بأن يتم تقديم ملف المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على بقية الملفات المتمثلة في القضاء على القدرات العسكرية على حماس أو ألا يشكل قطاع غزة خطرًا وخشية أمنية على المستوطنين والمستوطنات عند غلاف غزة.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن التيار الثاني وهو اليميني الذي يميل إلى إطالة هذه الحرب وفترتها، ويرى أنه يجب إتمام العمليات العسكرية والبحث عن انتصارات وإنجازات عسكرية، وأن مزيدًا من الضغط العسكري يولد انفراجات سياسية فيما يتعلق بملف المحتجزين.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لربما يميل إلى التيار الثاني، وهذا يمثله أعضاء الكابينيت المعنى بإدارة الشئون السياسية والأمنية، ومن بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان كانا لهما تصريحات أمس تعقيبًا على المقترح الإسرائيلي الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا.