الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. "الطفل والإعلام والهوية المصرية" في مائدة مستديرة بـ"الأعلى للثقافة"

ندوة الطفل والإعلام
ندوة "الطفل والإعلام والهوية المصرية"

تقيم لجنة الإعلام بـ المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة مقررها الإعلامي د.جمال الشاعر، بالتعاون مع لجنة فنون الطفل بمشاركة مقررتها الدكتورة رشيدة الشافعي، مائدة مستديرة بعنوان"الطفل والإعلام والهوية المصرية"، وذلك في الثانية من مساء غدٍ الإثنين بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

أبرز المشاركين فى المائدة المستديرة

يديرالمائدة د.منى الحديدي، أستاذ الإعلام جامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضو لجنة الإعلام يشارك بها الناقد والكاتب أحمد سعد الدين، د.أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام أنس الوجود رضوان  الكاتبة وعضو لجنة الإعلام، ايمان بهى الدين مدير إدارة إعلام الطفولة بالمجلس العربى للطفولة والتنمية وعضو لجنة فنون الطفل، د. جمال الشاعر الشاعر والإعلامي الكبير ومقرر لجنة الإعلام.

الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير ضمن المشاركين

ويشارك فى المائدة د.حسام الضمرانى، عضو لجنة الإعلام، الكاتب حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين بالأهرام وعضو لجنة فنون الطفل، الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير وعضو لجنة فنون الطفل، الدكتورة عفاف طبالة مخرجة وثائقية ومنتجة تلفزيونية مصرية وكاتبة اطفال، لميس الشرنوبي رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي‏ بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور، الدكتورة هجرة الصاوي كاتبة الأطفال والحاصلة على جائزة الإيسيسكو، وحضور مجموعة من الأطفال منهم اثنين من الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير وهم: الطفل عبد الرحمن ماهر، الطفلة فريدة مجدى.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور جمال الشاعر لجنة فنون الطفل الدكتورة رشيدة الشافعي الطفل والإعلام والهوية المصرية الدكتور هشام عزمي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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