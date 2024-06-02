ماذا لو فعلت أى محظور من محظورات الإحرام؟.. رمضان عبد المعز يوضح

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أبرز محظورات الإحرام.

وقال "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،: "الحج ركن من أركان الإسلام العظيمة وباسمه نزلت صورة في القرآن الكريم".

وأضاف: "تعلم فقه الحج من خلال الآداب، الإحرام امتثال منذ لبس بشكير الإحرام، وربنا أحل لكم صيد البحري وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر، فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يعني بهيمة الأنعام من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين".

وتابع: "ربنا أنزل سورة في القرآن سورة الأنعام وقال لنا دول ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ومن البقر اثنين، يعني عليك دبيحة، طالما ارتكتب أي من محظورات الحج، ولابد من أن يحكم به ذوو عدل منكم نجيب اتنين يحكموا على الرجل الذي ارتكب هذه المحظورات".

وأكمل: "ربنا قال إن هذه هي محرمات الحج، وهذا جزء من ارتكب هذه المحظورات في منسك الحج".