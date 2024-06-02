الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 45 محضرا لمخالفات تموينية خلال اليوم الثانى من تحريك سعر الخبز بقنا

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية

 صرح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، بأن جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة،  أسفرت عن تحرير 45 محضرا متنوعا لمخالفات تموينية بعد المرور على ١٥٥ مخبرا على مستوى مراكز المحافظة، خلال اليوم الثانى من تحريك سعر رغيف الخبز بعد التوجيه الوزاري رقم ۱۸لسنة ۲۰۲٤ بشأن زيادة رغيف الخبز البلدى من ٥ قروش إلى ۲۰ قرشا.

وأوضح المتحدث الرسمى للمحافظة، أن الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة، أسفرت عن تحرير 45 محضرا متنوعا للمخالفات التموينية تضمنت (محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم بالبيع في السوق السوداء، ومحاضر نقص وزن، ومحاضر الخبز الغير مطابق للمواصفات، ومحاضر عدم نظافة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر للعرض على النيابة العامة للتحقيق معهم.

وأضاف عبد الباقى، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعطى تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمرور على جميع المخابز والمتابعة التموينية المستمرة على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم والتأكد من توافر الكميات المقررة من الخبز بجودة عالية للمواطنين.

ـ 24 ساعة الماضية قنا اشرف الداودي محافظ قنا أخبار محافظة قنا

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