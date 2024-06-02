الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز

كنيسة سلطانة الملائكة بالطويرات تستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزى

جريدة الدستور

استقبلت صباح اليوم كنيسة سلطانة الملائكة بالطويرات، رفات القديس فرنسيس الآسيزي، تحت رعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

تضمنت الزيارة الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ليفيو كريشي، الخادم الإقليمي لإقليم توسكانا، بإيطاليا، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى محبي القديس فرنسيس الآسيزي.

تضمنت الزيارة أيضًا التطواف الاحتفالي بالرفات المقدس، للتبرك منه، كما أهديت كنيسة سلطانة الملائكة، بالطويرات تمثالًا صغيرًا للقديس فرنسيس الآسيزي.

كنيسة سلطانة الملائكة رفات القديس فرنسيس الآسيزي الانبا عمانوئيل عياد لقداس الإلهي الكهنة الراهبات

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