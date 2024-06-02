كنيسة سلطانة الملائكة بالطويرات تستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزى

استقبلت صباح اليوم كنيسة سلطانة الملائكة بالطويرات، رفات القديس فرنسيس الآسيزي، تحت رعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

تضمنت الزيارة الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ليفيو كريشي، الخادم الإقليمي لإقليم توسكانا، بإيطاليا، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى محبي القديس فرنسيس الآسيزي.

تضمنت الزيارة أيضًا التطواف الاحتفالي بالرفات المقدس، للتبرك منه، كما أهديت كنيسة سلطانة الملائكة، بالطويرات تمثالًا صغيرًا للقديس فرنسيس الآسيزي.