الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية والمستندات المطلوبة

الأول الابتدائي 2024
الأول الابتدائي 2024

يبحث الكثيرون عن طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي 2024، بعد إعلان نتائج الإعدادية وصفوف النقل، حيث يهتم أولياء الأمور بالتقديم لأبنائهم في الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، بعد إعلانها عن الموعد في أعقاب إعلان النتائج.

مواعيد التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو لتقديم أوراق طلاب الصف الأول الابتدائي 2024، عبر بوابة مركز معلومات التربية والتعليم المخصصة لذلك، بعد التأكد من وصول الأطفال للسن القانونية المسموح لهم فيها بدخول الصف الأول الابتدائي بعد الانتهاء من مرحلة الحضانة أو الروضة بالمدارس الحكومية، أو المدارس التجريبية لغات.

ويقدم الدستور في التقرير التالي رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024، والخطوات اللازمة لذلك.

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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

يمكن الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024، من خلال موقع مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، من هنا.

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

الدخول عبر موقع مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

تسجيل الدخول بالرقم القومي لولي الأمر.

التسجيل بالرقم السري الخاص بولي الأمر.

التقديم إلكترونيا لطلاب الصف الأول الابتدائي.

بعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم أوراق الطلاب بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية 2024

فيما حددت وزارة التربية والتعليم مستندات محددة، للتقديم في المدارس للقبول في الصف الأول الابتدائي وتشمل هذه الأوراق شهادة ميلاد الطالب الحديثة والمصدقة بالإضافة إلى صورتين منها، وبطاقة ولي الأمر المسجلة والنافذة،كما يجب تقديم شهادة الوفاة وصورة منها في حالة وفاة الأب، و 8 صور حديثة للطالب بمقاس 4x6، ووصل مياه حديث أو كهرباء باسم الأب أو صورة من عقد الإيجار، وفي حالة تسلم الأم لولاية التعليمية للطلاب، يجب تقديم الوصاية للولاية التعليمية.

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