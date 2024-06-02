الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود عصمت: نستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام

أكد د.محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال أن استغلال أصول الشركات التابعة وحُسن إدارتها وتنميتها يمثل أحد المحاور الرئيسية في الخطة العامة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية بما يتماشى ومساحة هذه الأصول ومواقعها الجغرافية خاصة أن العديد منها يقع في مناطق متميزة.

وقال عصمت، في بيان الأحد، إن الاستراتيجية التى نعمل فى إطارها لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة تتضمن خطة متكاملة لمراجعة استخدامات الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية واستثمار الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى توقيع العديد من العقود مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن هناك حصر شامل بالأراضى غير المستخدمة ويجرى التعامل عليها فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع المحافظات، موضّحًا وجود خريطة استثمارية ودراسات جدوى لعدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاستثماري المرتفع بما فى ذلك مشروعات التنمية المستدامة فى مختلف المجالات ومشروعات التطوير العقارى لإقامة نوافذ حضارية للنهوض ببعض المناطق السكنية مع مراعاة وجود عائد اقتصادى يتناسب وحجم الأصول.

قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام المهندس محمودعصمت قطاع الأعمال العام

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