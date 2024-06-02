طريقة عمل السابلية بالكوب في المنزل بوصفة سهلة

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل السابلية بالكوب هي من الوصفات التي لا غنى عنها في المنزل والتي يفضلها الجميع، حيث يمكنهم تناول السابلية بمكونات مفيدة ومغذية تعرفوا معنا على طريقة عمل السابلية.

مقادير عمل السابلية بالكوب

1-كوب من الزبدة.

2-كوب من الدقيق.

3-اثنين بيضة.

4- كوب من السكر الناعم.

5- ملعقة صغيرة من الفانيلا.

6- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

7-بشر قشرة البرتقال أو الليمون حسب الرغبة.

8-مربى التوت، أو المشمش، أو الفراولة حسب الرغبة.

طريقة عمل السابلية بالكوب

الخطوة الأولي نقوم بضرب السكر مع الزبدة والفانيلا إلى أن نحصل على خليط متجانس ويفضل من البداية ان نضع في العجانة الكهربائية الزبدة، والسكر، مع ضرب المكونات بشكل جيد مدة ثلاث دقائق من الوقت للحصول على القوام المتجانس.

الخطوة الثانية نقوم باضافة البيض الي الخليط السابق مع استمرار التقليب.

الخطوة الثالثة نضيف الخليط الي قشر البرتقال أو الليمون حسب الرغبة.

الخطوة الرابعة نقوم باضافة الدقيق والبيكنج باودر.

الخطوة الخامسة نقوم بعجن بشكل جيد بالضغط عليها حتي تتخلص من فقاعات الهواء ثم نلف العجينة بالنايلون وندخلها الثلاجة لمدة لاتقل عن ساعة .

الخطوة السادسة نقوم برق بعد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق للحصول على سماكة مناسبة، ومن ثم نقوم بتقطيع عجينة البسكويت من خلال استخدام الكوب في التقطيع بشكل مختلفة الأشكال.

الخطوة السابعة نرص الأشكال التي قمنا بتقطيعها في صينية مناسبة للخبز مع الحرص على عدم دهنها بالزيت أو والسمن، ثمّ ندخلها الفرن على حرارة 180 درجة ربع ساعة نتبعيها حتي تصل الي اللون الذهبي.

الخطوة الثامنة نقوم بتقطع بسكويت السابليه من الفرن وندعها حتّى تبرد، كما يمكننا أن نضع في أشكال البسكويت المربى، مثل مربى التوت والمشمش والفراولة حسب الرغبة.