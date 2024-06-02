الشيخ رمضان عبدالمعز يوضح أبرز محظورات الإحرام

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أبرز محظورات الإحرام.

وقال "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "جوهر الشيء الخضوع التام لربنا والإخلاص والتوحيد لله"

وأضاف: "وجهت وجهي إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين ده جوهر الشيء".

جوهر الإحرام

وتابع: "جوهر الإحرام إيه الإحرام ده؟ إنه كانت في حاجات زي تكبيرة الإحرام كده الله أكبر كانت في حاجات قبل التكبيرة حلال

وأكمل: “من المحظورات قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل”.