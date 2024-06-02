قطاع الأعمال: تعظيم العوائد محور رئيسي في خطة تحديث وتطوير الشركات

شهد د.محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، توقيع عقد بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وهيئة النيابة الإدارية، بهدف التعاون في استغلال أحد المباني المملوكة لشركة الصوت والضوء بمحافظة أسوان.

وقع الاتفاق المستشار منتصر عبد العال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير إدارة النيابات، ومحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء، بحضور عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق وسعيد عرفة المستشار القانونى للوزارة وعدد من قيادات هيئة النيابة الإدارية.

وقالت وزارة قطاع الأعمال إن ذلك جاء في إطار التوجه العام بمراجعة استخدامات الأصول المملوكة للدولة وحسن إدارتها واستثمار غير المستغل منها لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتنفيذًا لخطة الاستفادة من أصول الشركات التابعة وتنميتها لتحقيق أقصى عائد ممكن بما يتكامل ويسهم في أعمال تطوير وتحديث الشركات.