بعد استهداف منزل علا الدحدوح.. صحفيات يواصلن عملهن بالرغم من المخاطر

في ظل الظروف القاسية والصراعات المستمرة التي تشهدها فلسطين تبرز الصحفيات الفلسطينيات كرموز للشجاعة والصمود، ويعكس عملهن في مجال الصحافة الإصرار القوي والتفاني في نقل الحقيقة، رغم المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجههن يوميًا.

هؤلاء النسوة لا يكتفين بمواجهة الاحتلال، بل يتحملن المخاطر الجسيمة التي قد تهدد حياتهن وممتلكاتهن، وقصص نجاحهن وصمودهن ليست مجرد حكايات فردية، بل هي شواهد حية على قوة الإرادة وعزيمة النساء الفلسطينيات اللواتي يواصلن عملهن بشجاعة وإصرار، مسلطات الضوء على معاناة شعبهن، ومساهمات في تشكيل الوعي العالمي حول القضية الفلسطينية.

أمس، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد الصحفية والمذيعة الفلسطينية علا الدحدوح نتيجة قصف الاحتلال منزلها بشارع الجلاء بمدينة غزة، فعلا الدحدوح ليست الأولى من الصحفيات الفلسطينيات الذي يستهدفهم قوات الاحتلال، لذلك نستعرض خلال السطور التالية بعضًا من هذه القصص الملهمة التي تعكس مدى الشجاعة والتفاني في سبيل الحقيقة والعدالة.

شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة، صحفية ومراسلة تليفزيونية تعتبر واحدة من أبرز الصحفيات الفلسطينيات، شيرين تغطي الأحداث بفلسطين منذ سنوات عدة، واشتهرت بتغطيتها الشجاعة والنزيهة للصراعات والاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من تعرضها لمخاطر عديدة، بما في ذلك المضايقات والتهديدات، استمرت شيرين في عملها بلا كلل، مما جعلها رمزًا للصحافة الشجاعة، وتم استشهادها خلال 2022 برصاص جيش الاحتلال.

سمر أبو عوف

سمر أبو عوف، صحفية ومصورة فلسطينية بارزة تعمل في مجال الإعلام منذ سنوات طويلة، ولدت ونشأت في غزة، حيث بدأت رحلتها المهنية في ظل ظروف صعبة ومعقدة، وتعكس مسيرتها المهنية التزامًا قويًا بنقل الحقيقة وتوثيق الأحداث الجارية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة.

واجهت أبو عوف العديد من التحديات والمخاطر خلال مسيرتها المهنية، كونها تعمل في واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في العالم، تعرضت سمر للعديد من المخاطر بما في ذلك التعرض للقصف والمضايقات من قبل الاحتلال، لكن هذه المخاطر لم تثنها عن مواصلة عملها بشجاعة وإصرار.

علا الدحدوح

علا الدحدوح هى صحفية فلسطينية شابة، تتميز بشجاعتها وإصرارها على نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث في فلسطين، ولدت وترعرعت في قطاع غزة، حيث تعمل علا في مجال الإعلام منذ سنوات عديدة، بدأت مسيرتها الصحفية وهي لا تزال طالبة في الجامعة، حيث بدأت بنشر تقاريرها ومقالاتها في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية.

سرعان ما تميزت بأسلوبها القوي وقدرتها على استخدام الكلمة والصورة لنقل الحقيقة وإلقاء الضوء على الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، وأعلنت أمس وسائل إعلام فلسطينية استشهاد الصحفية والمذيعة الفلسطينية علا الدحدوح نتيجة قصف الاحتلال منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة.

لمى غوشة

لمى غوشة، صحفية تعمل في الضفة الغربية، تعرضت هي الأخرى للاعتقال والاستجواب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بسبب تقاريرها الصحفية ونشاطها على وسائل التواصل لمى معروفة بعملها في توثيق حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال ونقل معاناتهم إلى العالم.

هنادي الحلواني

هنادي الحلواني، صحفية ومراسلة ميدانية تغطي الأحداث في القدس والمسجد الأقصى، تعرضت للاعتقال والاعتداء الجسدي من قبل قوات الاحتلال عدة مرات، رغم هذه الاعتداءات، استمرت هنادي في عملها بإصرار، موثقةً الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ميساء أبو غزالة

ميساء أبو غزالة، مراسلة تعمل في القدس، تعرضت للاعتقال والضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مرات أثناء تغطيتها للمواجهات والاحتجاجات في القدس، ميساء معروفة بشجاعتها وإصرارها على مواصلة تغطية الأحداث بالرغم من المخاطر الكبيرة.

وفاء عبد الرحمن

وفاء عبد الرحمن هي مديرة مؤسسة "فلسطينيات"، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى دعم الصحفيات الفلسطينيات وتعزيز دورهن في الإعلام. وفاء تعمل بلا كلل لدعم الصحفيات الفلسطينيات وتقديم التدريب والدعم لهن، مما يساعدهن على الاستمرار في عملهن الصحفي رغم كل التحديات.

هذه بعض النماذج وليس كلها تبرز الشجاعة والإصرار الذي تتحلى به الصحفيات الفلسطينيات، وتثبت أنهن قادرات على تحقيق النجاح والصمود بالرغم من التحديات والمخاطر كافة.