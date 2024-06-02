الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد عامين من التوتر.. انفراجة حذرة فى العلاقات الأمريكية الصينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرض برنامج "العالم شرقًا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "بعد التوتر الشديد.. انفراجة حذرة في العلاقات بين أمريكا والصين".

وجاء في التقرير أن العلاقات الصينية الأمريكية تشهد انفراجًا حذرًا بعد عامين من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن، الذي بلغ ذروته بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، وإسقاط الولايات المتحدة منطاد تجسس صينيا.

انفراجة فى العلاقات الصينية الأمريكية

وأضاف التقرير: "ردًا على ذلك، قررت الصين تعليق الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية في حدها الأدنى، وبدأ انفراج في العلاقات يحل ببطءٍ بين واشنطن وبكين، حيث بدأ الطرفان القبول بأنه يتعين عليهما إدارة الخلافات بينهما بشكلٍ مسئول".

وظهرت مؤشرات التحسن في العلاقات بين بكين وواشنطن في أكتوبر 2023، عندما زار وفد رفيع المستوى، يضم 6 من أعضاء مجلس الشيوخ وعمد، الرئيس الصيني، لتقليل من التوتر المتصاعد بين الدولتين، وحث القوتين العظميين على تجاوز التنافس والمواجهة من خلال تبني روح التعاون بينهما.

العالم شرقا أمريكا والصين القاهرة الإخبارية الدكتورة منى شكر تايوان

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