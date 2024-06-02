محافظ بني سويف يعتمد خرائط المناطق الواقعة خارج الأحوزة العمرانية

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخرائط التي تحتوي على حصر دقيق "الذي أعدَّته اللجان المختصة على مستوى المحافظة" المتضمن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، والتي تخضع لاشتراطات التصالح عليها في مخالفات البناء، وذلك وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وتحتوى تلك الخرائط على حصر مدقق للمناطق المُشار إليها محددة المساحات والإحداثيات وإعداد قاعدة بيانات جغرافية وإرسالها الي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعرض علي مجلس الوزراء للتصديق والاعتماد للعمل بمقتضاها وفقًا لأحكام القانون، والتي قام بإنجازها لجان مختصة وجَّه بتشكيلها المحافظ علي مستوي المراكز لتضم ممثلي مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية وممثلي الوحدات المحلية لحصر وتحديد كل المناطق التي ينطبق عليها هذه الشروط علي أن تكون من الكتل المبنية التي فقدت مقومات الزراعة لتدخل ضمن نطاق التصالح للكتل خارج الأحوزة العمرانية.

وتأتي هذه الجهود النوعية في إطار عمل منظومة العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والمتضمن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها وذلك في حدود الأعمال المخالفة على أن تكون الكتل متمتعة بالمرافق الأساسية ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة حتي التصوير الجوي في 15/10/2023 والتي يجوز التصالح بشأن مخالفات البناء الواقعة بنطاقها طبقًا لأحكام القانون.