تفاصيل الحالة الصحية للاعبة نادي طنطا السباحة شذى محمد نجم

قال الدكتور ياسر المعداوي، رئيس العلاقات العامة والإعلام في نادي طنطا الرياضي، إن السباحة شذى محمد نجم، تعرضت، أمس السبت، لحالة تشنج عصبي، ونقلها مدربها أحمد درويش إلى وحدة الإسعاف الموجودة على الحمام الأولمبي وأجريت الإسعافات الأولية لها.

وأضاف المعداوي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن دكتور وحدة الإسعاف نفذ الإجراءات الإسعافية اللازمة لحين وصول سيارة الإسعاف، وعقب ذلك تم نقلها إلى المستشفى، لافتا إلى أن اللاعبة توقف قلبها ثلاث مرات، ولكن بفضل الله ثم عمليات التنفس الصناعي وجهاز الصدمات الكهربائية، تمكنت من العودة إلى الحياة.

وأوضح أنه في الوقت الحالي، لا يوجد أي تحسن في حالة اللاعبة شذى محمد نجم، إذ أنها مازالت على جهاز التنفس الصناعي وفاقدة الوعي بشكل كامل وحالتها غير مستقرة، لافتا إلى أن مؤشرات الأكسجين تبلغ 90%، ومعدل النبض غير منتظم.

وختم المعداوي تصريحه بالدعاء لشذى بالعودة سالمة إلى أحضان أسرتها، مطالبًا أن يتوجه الجميع من أعضاء النادي واللاعببن والأجهزة الفنية وأعضاء الجمعية العمومية بالدعاء للاعبة بأن تُشفي من وعكتها الصحية.