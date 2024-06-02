الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل الحالة الصحية للاعبة نادي طنطا السباحة شذى محمد نجم

لاعبة طنطا
لاعبة طنطا

قال الدكتور ياسر المعداوي، رئيس العلاقات العامة والإعلام في نادي طنطا الرياضي، إن السباحة شذى محمد نجم، تعرضت، أمس السبت، لحالة تشنج عصبي، ونقلها مدربها أحمد درويش إلى وحدة الإسعاف الموجودة على الحمام الأولمبي وأجريت الإسعافات الأولية لها.

وأضاف المعداوي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن دكتور وحدة الإسعاف نفذ الإجراءات الإسعافية اللازمة لحين وصول سيارة الإسعاف، وعقب ذلك تم نقلها إلى المستشفى، لافتا إلى أن اللاعبة توقف قلبها ثلاث مرات، ولكن بفضل الله ثم عمليات التنفس الصناعي وجهاز الصدمات الكهربائية، تمكنت من العودة إلى الحياة.

وأوضح أنه في الوقت الحالي، لا يوجد أي تحسن في حالة اللاعبة شذى محمد نجم، إذ أنها مازالت على جهاز التنفس الصناعي وفاقدة الوعي بشكل كامل وحالتها غير مستقرة، لافتا إلى أن مؤشرات الأكسجين تبلغ 90%، ومعدل النبض غير منتظم.

وختم المعداوي تصريحه بالدعاء لشذى بالعودة سالمة إلى أحضان أسرتها، مطالبًا أن يتوجه الجميع من أعضاء النادي واللاعببن والأجهزة الفنية وأعضاء الجمعية العمومية بالدعاء للاعبة بأن تُشفي من وعكتها الصحية.

رئيس العلاقات العامة بنادي طنطا الرياضي النادي والجهاز الفني والنشاط الرياضي أسباب غير معروفة الاسعاف الأولية كافة الإجراءات الإسعافية

مواد متعلقة

السيطرة على حريق محدود فى كشك تذاكر بـ"طب أسنان طنطا"

محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش المحلة الجديد

إزالة 19 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف بالغربية

حريق كبير يلتهم أحد فروع مطاعم اللحوم الشهيرة فى طنطا

صيانة أعمدة الإنارة وتغيير اللمبات التالفة فى زفتى بالغربية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة الغربية

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

تواصل حملات الرقابة على الأسواق في المحلة الكبرى بالغربية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)