مع ارتفاع الحرارة.. نصائح وتحذيرات استخدام التكييف خلال فصل الصيف

حذَّر الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، من استخدام التكييف الصحراوي والمروحة في أكثر من حالة، مؤكدًا أهميته لاستمرار العمل والاستذكار وغيرهما من المهام المُكلَّف بها الشخص على مدار يومه.

وأضاف عبر اتصالٍ ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع على قناة "دي إم سي"، أن التكييفات عمومًا تقي من حالة الجفاف التي يمكن حدوثها في فصل الصيف شريطة حُسن استخدامها؛ لما لها من مخاطر في حالات سوء الاستخدام.

أفضل درجة للتكييف

وتابع: "استخدام التكييفات على درجات حرارة منخفضة تعرض صاحبها لأدوار البرد لأنها تعمل على الحويصلات الهوائية، ويقلل من المناعة، والتعرض لأدوار البرد، وأفضل درجة للتكييف هى 24 درجة مئوية".

ونصح عبداللطيف المر، بعدم توجيه هواء التكييفات ناحية الشخص بشكل مباشر، وهذا الكلام ينطبق على المراوح والتكييفات الصحراوية، مشددًا على ضرورة استمرار فتح التكييفات على مدار اليوم ولكن يستحسن إغلاقه من الوقت وآخر حتى لا يتعرض أصحابها لأدوار البرد والأمراض التنفسية.