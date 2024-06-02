الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبدالمعز يكشف عن دعاء يشفى الهموم ويثلج الصدور

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، دعاء يشفي الهموم ويثلج الصدور.

وقال "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:"نسألك يا مولانا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين انصر يا مولانا إخواننا في فلسطين".

وأضاف:"ارزقنا يا ربنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك عليه الصلاة والسلام إنه لا يقدر على ذلك غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك".

وتابع:" لبيك غفار الذنوب لبيك ستار العيوب لبيك علام الغيوب اغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلننا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين".

https://www.facebook.com/reel/834262508115219
رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون دي ام سي

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