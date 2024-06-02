الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المعهد المسكوني" يطلق الدورة التاسعة المكثفة للتنشئة المسكونية

جريدة الدستور

أعلن المعهد المسكوني بالشرق الأوسط الاستعداد الدورة التاسعة المكثفة للتنشئة المسكونية للشباب والتي يبدأ التقديم لها خلال شهر يونيو الجاري، وتقام في بيت الأنافورا بمصر.

وأشار المعهد المسكوني إلى أن هذه الدورة تستهدف مشاركة الشباب المسيحي من مختلف العائلات والطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس من مختلف البلدان العربية.

تابع المعهد أن هناك عدة شروط للتقدم للمشاركة في دورة التنشية المسكونية المكثفة التي من المقرر أن تقام خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك تحت شعار “التفاعلية المسكونية”.

وتقام هذه الدورة بشكل سنوي، للتعريف بماهية المسكونية، ودورها في التقارب بين الكنائس في الشرق الأوسط.

وتشمل الدورة دراسة مناهج دينية وعقائدية من بينها دراسة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، ودراسة  تاريخ الحركة المسكونية الانقسامات والمصالحات وتاريخ الحركة المسكونية منذ القرن العشرين،بجانب دراسة، الحوارات المسكونية  من أجل حوار المحبة بين الكنائس، ومن اهم الموضوعات التي تخص هذا الشأن موضوع “تاريح العائلات الكنسية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية وارتباطها بنشأة التنشئة المسكونية.”

كما تضم الدورة المسكونية المكثفة تعريفًا بجميع الكنائس بالبلدان العربية مع زيارات ميدانية،للكنائس والمعاهد الدينية وكليات اللاهوت.

ويشهد كل عام حفل تخريج طلاب دورة التنشئة المسكونية، مشاركة قداسة البابا  تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحفل التخرج، ويقام بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتشجيع التقارب بين شباب العائلات المسيحية بالبلدان العربية من جانب قيادة الكنسية المصرية الأرثوذكسية.

ويشمل المعهد مشاركة أي مسيحي وبخاصة عنصر الشباب، المهتم والحريص على الانخراط في التدريب المسكوني والفكر المسكوني، مثل اللاهوتيين الشباب وطلاب الجامعات والثانويات، والمسيحيين بشكل عام، مع التشديد على المشاركة المُتساوية للرجال والنساء.

ويهدف المعهد إلى تشجيع المسكونية وتغذيتها والتعاون بين الكنائس في العالم العربي، فضلًا عن بناء الجسور مع أشخاص من ديانات أخرى والانخراط معهم في حوار صادق؛ كل هذا من خلال توفير المساحة اللازمة للتربية المسكونية والتدريب والتفكير، التفاعل، البحوث، التوثيق والمنشورات، بالتعاون مع الهيئات والمعاهد اللاهوتية والمسكونية الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي.

المعهد المسكوني بالشرق الأوسط الدورة التاسعة المكثفة للتنشئة المسكونية للشباب شهر يونيو الجاري بيت الأنافورا بمصر الدورة الشباب المسيحي

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