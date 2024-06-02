بينهم 370 بسن الخدمة العسكرية.. النرويج تقرر إعادة نحو ألف لاجئ لأوكرانيا

أعلن مصدر في وزارة العدل النرويجية، مساء اليوم الأحد، عن أن النرويج قد تعيد نحو ألف لاجئ إلى أوكرانيا، من بينهم 370 رجلا في سن الخدمة العسكرية.

وقال المصدر: التجنيد في الجيش والخدمة المتعلقة بالأعمال القتالية ليس من الظروف التي تؤدي إلى منح اللجوء في النرويج، وفقا لما نقلته شبكة NRK .

يجدر الإشارة إلى أن 77 ألف أوكراني قدموا طلبات للحصول على الحماية الجماعية منذ عام 2022، والتي تتضمن توفير تصريح إقامة دون تقييم الحاجة إلى الحماية.

وأشار المصدر إلى أن سلطات النرويج أخذت الآن تدرس كل طلب على حدة.

والجمعة، ندد مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو غراندي، بـ"العدد المتزايد من النازحين واللاجئين في كل أنحاء العالم بسبب الحروب"، مبديًا أسفه لتقاعس مجلس الأمن الدولي.

وقال غراندي، مخاطبًا مجلس الأمن، إنّ "عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب والعنف والاضطهاد بلغ 114 مليونًا في آخر إحصاء لدينا".

مدير مركز "فيجن للدراسات": روسيا تحاول عمليًا الضغط على البنية التحتية لأوكرانيا

من جانب آخر، قال الدكتور سعيد سلّام، مدير مركز فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الهجوم الذي شنته القوات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الأراضي الأوكرانية هو الهجوم السادس الواسع الذي تشنه، مشيرًا إلى أن روسيا تحاول عمليا الضغط على البنية التحتية وعلى المجتمع الأوكراني.

وأضاف سلّام، أمس السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بنقص الطاقة الكهربائية سوف يعاني المجتمع الأوكراني بشكل أكبر، وهذا يعني أن الهدف الرئيسي هو الضغط على المجتمع الأوكراني والصناعي من أجل أن يرضخ للمطالب الروسية للتنازل عن هذه الأراضي من أجل إيقاف هذه الحرب.

وأوضح: إننا شهدنا سابقًا مثل هذه المحاولات، ولكنها فشلت، خصوصًا منذ عام ونصف العام، عندما حاول الجيش الروسي إيقاف إمداد الكهرباء في فصل الشتاء من أجل أن يزيد من معاناة الشعب الأوكراني، ولكن إصرار الشعب الأوكراني على الصمود كان واضحًا.