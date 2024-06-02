الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاح مشروع "معًا ننشر الأمل"

CIB تحتفل بنجاح القوافل الطبية للأطفال مع مؤسستي ساويرس للتنمية وإبراهيم أحمد بدران

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفلت مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر CIB بنجاح مشروع "معًا ننشر الأمل" لتمويل القوافل الطبية الموجهة لرعاية أطفال الصعيد، بالتعاون مع كل من مؤسسة ساويرس ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران، وذلك بمقر مؤسسة ساويرس بمنطقة جاردن سيتي.

وحضر الحفل كل من نادية حسني أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، وإيريني صفوت مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، كما حضر من مؤسسة إبراهيم بدران، علا إسماعيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة إبراهيم بدران.

كما حضر من مؤسسة ساويرس كل من المهندسة نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس وروزة عبد الملك مديرة قطاع الشراكات، وناهد يسرى مديرة قطاع التمكين الاجتماعي، ومحمد لطفي مسؤول أول قطاع الشراكات، وحنان خيال مسؤول أول قطاع التمكين الاجتماعي.

ونجح مشروع "معًا ننشر الأمل" في الحصول على تمويلات بقيمة 6.5 مليون جنيه لتمويل قوافل طبية في مجال طب الأطفال للرعاية الصحية وتوفير الكشف الطبي والفحص والأدوية في تخصصات العظام، والرمد، والجلدية، والأنف والأذن، إضافة إلى خدمات التوعية الصحية.

ونجح المشروع خلال الفترة من أبريل 2023 إلى ديسمبر 2023، في إرسال 55 قافلة طبية إلى بنى سويف وسوهاج وأسوان، وفي تخصصات أنف وأذن، وجلدية، ورمد، وعظام، وتحاليل، وسونار، إلى جانب التوعية الطبية واستهدفت القوافل خدمة 30 ألف طفل قبل إرسالها ولكنها نجحت في خدمة 46 ألف طفل إلى جانب إجرائها 52 عملية جراحية للأطفال.

وأعرب السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر مع مؤسستي ساويرس وبدران، وذلك في تجهيز وإرسال 55 قافلة طبية إلى عدد من محافظات صعيد مصر لخدمة المزيد من أطفال الصعيد في وقت قياسي.

وأضاف أن منهجية إرسال القوافل الطبية أثبتت نجاحها الكبير في الوصول إلى الفئات الأشد احتياجًا في المناطق النائية التي ربما لا يستطيع أهلها في الذهاب إلى العيادات الطبية بسبب ضعف الإمكانيات المادية وضعف ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة للأطفال.

مؤسسة البنك التجاري الدولي معا ننشر الأمل القوافل الطبية طب الأطفال للرعاية الصحية الكشف الطبى بنى سويف وسوهاج وأسوان 55 قافلة طبية

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