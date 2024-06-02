الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 7 سنوات لسيدة قتلت زوجها خلال مشاجرة فى أوسيم

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 7 سنوات لاتهامها بقتل زوجها في أوسيم بسبب خلافات بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية عضوية المستشارين أكسم عبدالوارث وعماد أبوالحسن عبداللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

جاءت تفاصيل القضية التي حملت رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 4440 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، بأن خلافًا بين المتهمة والمجني عليه، نشبت على إثره مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضربًا باستخدام سلاح أبيض سكين بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده.

وقالت المتهمة "سومة.ع. ه"، في تحقيقات النيابة، إنه بسبب خلافات زوجية فيما بينها وبين المجني عليه نشبت مشادة بينهما، قامت بضرب "صلاح.خ. ز" من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر خلاف سابق فيما بينهما.

وجاء تقرير الطب الشرعي بأن الجرح طعني طوله حوالي 13 سم يقع أسفل الصدر وأعلى البطن على الخط المنصف الأمامي، ويظهر من خلاله الأنسجة الرخوة والعضلات مقابلة، جرح طعني طوله حوالي 3 سم يقع أعلى البطن يسار الخط المنصف الأمامي.

جنايات الجيزة السجن ربة منزل اوسيم محكمة

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