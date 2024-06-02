مع نهاية العام الدارسي 2023/2024 بدأ الكثير من أولياء الأمور البحث عن خطوات تقديم الأزهر لمرحلة رياض الأطفال بالأزهر الشريف 2024، بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية الأزهرية التي انطلقت أمس السبت، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

خطوات تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024



ويستطيع أولياء الأمور التقديم إلى رياض أطفال الأزهر 2024، فور إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم رسميًا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-الدخول عبر رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024، من خلال موقع وزارة الأزهر الشريف أو الدخول مباشرًة من https://www.azhar.eg/splash.html

- اختر خدمات الأزهر الشريف.

- اضغط على رابط التقديم لـ رياض أطفال الأزهر 2024 (يُفعل فور فتح باب التقديم رسميًا)

- قم بتسجيل بيانات الطالب.

- يجب ملئ طلب التقديم.

- بعد الانتهاء من تسجيل الطلب يجب طباعته.

المستندات المطلوبة لتقديم رياض أطفال الأزهر 2024

لم يُعلن قطاع المعاهد الأزهرية المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم رياض أطفال الأزهر 2024، ولكن من المتوقع ألا تختلف عن المستندات المطلوبة العام الماضي والتي جاءت وفقًا للآتي:

- 6 صور شخصية حديثة للتلميذ المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة من البطاقة الصحية للتلميذ والأصل للاطلاع.

- تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي (لإثبات محل الإقامة).

- الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

- أصل شهادة ميلاد الطفل، ولا يُعتد بصورة منها.

موعد فتح باب التقدم لمرحلتي رياض الأطفال

لم يُعلن قطاع المعاهد الأزهرية الموعد الرسمي لفتح باب التقديم إلكترونيًا للمعاهد الأزهرية مرحلة رياض أطفال الأزهر 2024، ولكن من المتوقع أن يتم فتحه في شهر يونيو المقبل مثل الأعوام الماضية.