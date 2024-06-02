حدادًا على والدة محمود الليثي.. مطربو الشعبي يؤجلون طرح أعمالهم الجديدة

أجّل عدد من المطربين في لافتة إنسانية، طرح أعمالهم الغنائية الجديدة؛ حدادًا على والدة المطرب الشعبي محمود الليثي التي وافتها المنية أول أمس بعد تعرضها لأزمة صية مفاجأة.

وأعلن سعد الصغير تأجيل أغنية “بابا الشغلانة” التي كان مقررًا طرحها خلال الأسبوع الحالي، فشارك منشور عبر حسابه الرسمي على انستجرام، قال فيه:“تأجيل أغنيه بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي وكل نفس ذائقة الموت في الجنه يا امي ان شاء الله”.

وأعلن عمر كمال تأجيل طرح أغنيته الجديدة "بطل السوق التي تعتبر ديو مع محمود الليثي، وعلق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلًا:”تأجيل نزول أغنية "بطل السوق" المقرر نزولها اليوم لظروف وفاة والدة محمود الليثى “رحمة الله عليها”.