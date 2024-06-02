"أخويا كان طالع لأكل عيشه".. ننشر نص أقوال شقيق ضحية دهس عصام صاصا

تضمنت تحقيقات النيابة مع مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد دهسه شاب أعلى دائري الطالبية، أقوال شقيق المجني عليه الذي اتهم "صاصا" بقتل شقيقه.

وورد في أوراق التحقيقات ملاحظة للنيابة العامة تضمنت (تبين لنا وجود ظرف ابيض اللون متوسط الحجم رفقة المحضر وبفتحة تبين ان بداخله متعلقات المتوفى الى رحمه مولاه الشخصية وهى عبارة عن هاتف محمول ماركة سامسونج ازرق اللون وتبين أن الشاشة الأمامية للهاتف متهشمة بالكامل وحافظة نقود بنى اللون بداخلها مبلغ مالى وقدرة الف ومائتان وعشرة جنيهات وفيزا كارت زرقاء اللون وفيزا كارت اخرى زرقاء اللون وشهادة صحية والكارت الوظيفي للمتوفى إلى رحمة مولاه بشركة المخابز الحديثة وبطاقة الرقم القومى للمتوفى ورخصة القيادة الخاصة به".

وتبين لنا تواجد شقيق المتوفى إلى رحمة مولاه خارج غرفة التحقيق فدعوناه لداخلها وقمنا بتنحية المتهم ومحاميه خارج غرفة التحقيق وبمناسبة تواجد شقيق المجنى علية امامنا رأينا سؤاله بالاتى فأجاب:

الاسم: جمال مفتاح أحمد محروس

محل الإقامة: عمارة 118 شقة 20 - الحى السادس - 6 اكتوبر - الجيزة

السن: ٣٤ العمل سائق

حلف اليمين

س: ما هى علاقتك بالمجني عليه أحمد مفتاح أحمد محروس؟

ج: ده اخويا.

س: ما معلوماتك بشان الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللّي حصل إن أخويا جمعة رن عليا وبيقولى روح على قسم الطالبية عشان في حد كلمني من موبايل أحمد بيقولنا اطلعوا على هناك فأنا قلت لاخويا جمعة روح إنت على القسم وانا هحصلك ولما راح لقيته بيكلمني بيقولى تعالى مستشفى الهرم عشان أحمد هناك فأنا طلعت على مستشفى الهرم وهناك عرفت إن اخويا اتوفى في حادثة على الدائرى.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: أنا عرفت ان اخويا مات على الساعة 9 الصبح النهاردة ٢٠٢٤/٥/٦.

س: وكيف نمى إلى علمك عن وفاة شقيقك؟

ج: أخويا جمعة كلمني وقالى القسم عايزنا وهو راح ولما راح القسم عرف إنه فى المستشفى وقالى تعالى على المستشفى وانا لما روحت مستشفى الهرم عرفت هناك انه مات في حادثة.

س: وما الذي اخبرك به ذلك الشخص تحديدا؟

ج: هو قالي إن القسم عايزنا وبعدها قالي تعالى على مستشفى الهرم عشان احمد هناك.

س: وما التصرف الذي بدر منك آنذاك؟

ج: انا بسرعة رحت على المستشفى.

س: وهل نمى الى علمك عن كيفية وفاه شقيقك تحديدا؟

ج: انا عرفت انه كان بيعدى الدائرى وعربية خبطته ومات

س: وما هي طبيعة عمل شقيقك تحديدا؟

ج: اخويا شغال في شركة ريتش باك وهو سواق فيها

س: واین مقر عمل شقيقك المتوفى تحديدًا ؟

ج: في مدينة ٦ اكتوير منطقة ابو رواش

س: وهل شقيقك معتاد السير من الطريق محل الواقعة ؟

ج: ايوة هو بيركب من الفيوم وينزل عند طلعة السياحي عشان يركب حاجة يروح مكان الشغل.

س: وما هو موعد وساعات عمل شقيقك تحديدًا؟

ج: ميعاده فى الشغل على حسب المنطقة اللى هيوزع فيها الشغل بس هو المفروض يبقى. ٥:٣ صباحًا وبيخلص حوالي الساعة ٣ العصر.

س: وما هي ايام عمل شقيقك؟

ج: هو بيشتغل كل أيام الأسبوع عدا الجمعة وساعات بينزل كمان الجمعة.

س: ومن كان برفقته آنذاك؟

ج: لا.. كان لوحده.

س: وما هو سبب تواجد شقيقك بذلك المكان تحديدا؟

ج: كان رايح الشغل

س: وهل تتهم أحد في وفاة شقيقك؟

ج: ايوة انا بتهم اللى خبطه.

س: وهل من ثمّة شبهة جنائية في تلك الواقعة؟

ج: لا