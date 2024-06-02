الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من المنتزه إلى فندق المحروسة

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يختتمان جولتهما بتفقد مشروع توسعة الكورنيش

خلال الجولة
خلال الجولة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولتهما بمشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير بمحافظة الإسكندرية، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتفقد مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول (4،4) كم، ويرافقهما اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.


وأكد الجزار أهمية مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، نظرًا لمكانتها التاريخية، وكونها ثانى أكبر تجمع حضرى فى مصر بعد القاهرة، ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية، مشددًا على أهمية وضع خطة شاملة لتعظيم شواطئ الإسكندرية، وحمايتها، وكذا ضمان قدرة المحافظة على مواجهة التغيرات المناخية.


وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مشروع توسعة الكورنيش، من أهم المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بالمحافظة حاليا، حيث سيقضى على التكدس المرورى لاسيما خلال فترة الصيف، والتى يتوافد خلالها عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن جميع الأجهزة المعنية حريصة خلال عملية تنفيذ المشروع على زيادة المساحة الشاطئية والرملية الناتجة عن أعمال الحماية البحرية.


وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، واستمعا لشرح تفصيلى من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حيث أوضح أنه تم تقسيم الأعمال بالمشروع إلى مرحلتين، أولاهما تنتهي خلال شهر يونيو الحالي، وتشمل أعمال التوسعة لطريق الكورنيش ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وأعمال الأسفلت والأرصفة والإنترلوك وبدء التشغيل التجريبي للطريق عدا المنطقة من أمام مسجد سيدي بشر حتى نادي السيارات لمسافة (700م) لحين انتهاء أعمال الحواجز في هذه المنطقة (سيتم الانتهاء من أعمال التوسعة لهذه المنطقة خلال 4 أشهر من انتهاء تنفيذ أعمال الحواجز)، وتنفيذ نفقى مشاة، و9 بوابات للدخول والخروج ودورات المياه على امتداد المشروع، وسيتم استئناف الأعمال بالمشروع خلال المرحلة الثانية بداية شهر أكتوبر المقبل بعد نهاية الموسم الصيفي بمحافظة الإسكندرية، وسيتم خلالها تنفيذ كوبري (محمد نجيب) العلوي للسيارات، وإنهاء أعمال التشطيبات لباقي مكونات المشروع على أن يتم إنهاء جميع الأعمال بالمشروع في يناير 2025.

اختتم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظ الإسكندرية الجهاز المركزى للتعمير بمحافظة الإسكندرية

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