الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الطفلة جانيت.. مأساة رضيع اغتصبه سائق توك توك بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة عن تفاصيل اعتداء سائق توك توك على طفل بالهرم بعد ترك والده له أمانة لإنهاء بعض المعاملات في أحد البنوك.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم تضمن استقبال المباحث شخصًا ممسكًا بآخر يتهمه بالتعدي جسديًا على نجله الرضيع بعدما تركه معه أمانة لإجراء معاملة بأحد البنوك.

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وقال والد الطفل الصغير أمام مباحث الجيزة إنه ترك طفله الرضيع برفقة سائق التوك توك أمانة للدخول إلى البنك وإنهاء معاملة بالداخل، وحينما خرج وعاد إلى المنزل شاهد الدماء على البامبرز.

واستكمل والد طفل الهرم أن والدة الطفل ذهبت به إلى المستشفى وتبين حدوث اعتداء عليه جسديا واكتشف الأب أن سائق التوك توك وراء ارتكاب الواقعة وقام باستدراجه ثم سلمه في قسم الشرطة.

سائق توك توك رضيع الطفلة جانيت سائق توكتوك الهرم قسم شرطة الهرم

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