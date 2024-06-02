"العالم شرقا".. تحذيرات صينية شديدة اللهجة وصراع متفاقم بين الصين وتايوان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "تحذيرات صينية شديدة اللهجة..صراع متفاقم بين الصين وتايوان".

الصراع بين الصين وتايوان كان حاضرا وبقوة على أجندة منتدى "شانجرلا" الأمني المنعقد في سنغافورة، وزير الدفاع الصيني دونج جون حذر على هامش مشاركته في المنتدى من أن فرص إعادة الوحدة سلميا مع تايوان تتآكل يوما بعد الآخر، مؤكدا أن الجيش الصيني سيتحرك بحزم وقوة لمنع ما وصفه بمؤامرة استقلال الجزيرة والتصدي لمحاولة تفريغ مبدأ الصين الواحدة.

تصريحات وزير الدفاع الصيني التي وصفها محللون بأنها تنذر بدق طبول الحرب، أثارت حفيظة الحكومة التايوانية حيث أكدت أن تصريحات "دونج" استفزازية وغير عقلانية، مشيرة إلى أن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة قط، وأن جانبي مضيق تايوان لا يخضعان لبعضهما البعض.

الولايات المتحدة لم تغب أيضا عن خطاب وزير الدفاع الصيني، حيث وصف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايبية بأنها اختبار للخطوط الحمراء للصين، وواقعيا فتايوان تعلن بشكل شبه يومي عن تحليق شبه يومي لمقاتلات صينية في أجوائها وقطع بحرية صينية تخرق خط المنتصف في المضيق بين البلدين.