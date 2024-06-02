الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضمن مبادرة حياة كريمة..

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني غدًا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الفرجاني التابعة لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 3 و4 يونيو الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

قافلة طبية بالمنيا

يُذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد سبق وأعلنت عن توقيع الكشف على 1314 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية البراجيل بمركز ملوي على مدار يوميِّ 29 و30 مايو الماضي، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جهته، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 141 حالة جراحة، و423 حالة أطفال، و255 باطنة، و69 نساء، و89 أسنان، و147 جلدية، و96 أنف وأذن، 94 مسالك، وإجراء 207 تحليلات متنوعة، و4 حالات أشعة عادية، 114 كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 8 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لـ 116 مترددًا.

صحة المنيا قافلة طبية قرية الفرجاني ببني مزار مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا يتفقد المخابز البلدية لمتابعة منظومة الخبز المدعم

توريد 340 ألف طن قمح للشون والصوامع بالمنيا

25 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز بديرمواس بالمنيا

رفع 20 طن مخلفات وقمامة وإزالة حالة تعدِ على أملاك الدولة بالمنيا

الانتهاء من إنشاء السوق الحضارى وموقف السيارات بقرية تندة فى المنيا (صور)

ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024.. مراكز المنيا تواصل أعمال رصف وتبليط الشوارع

إزالة 18 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص فى المنيا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالى قطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟