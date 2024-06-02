"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية الفرجاني غدًا

ضمن مبادرة حياة كريمة..

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الفرجاني التابعة لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 3 و4 يونيو الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

قافلة طبية بالمنيا

يُذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد سبق وأعلنت عن توقيع الكشف على 1314 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية البراجيل بمركز ملوي على مدار يوميِّ 29 و30 مايو الماضي، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جهته، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 141 حالة جراحة، و423 حالة أطفال، و255 باطنة، و69 نساء، و89 أسنان، و147 جلدية، و96 أنف وأذن، 94 مسالك، وإجراء 207 تحليلات متنوعة، و4 حالات أشعة عادية، 114 كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 8 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لـ 116 مترددًا.