الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استئناف الورشة التدريبية لأبناء الصحفيين حول مهارات الرسم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تستأنف اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ابتداءً من السبت المقبل الورشة التدريبية لأبناء الصحفيين حول تعلم "مهارات فن الرسم".

تشمل الورشة: تعليم كل مهارات وأسس فن الرسم، وتعليم استخدام ألوان الخشب والفلومستر، والألوان المائية والزيتية، وتعليم مهارات رسم الظل، والنور. ومهارات الرسم، والتلوين على السيراميك، والزجاج والفخار، ومهارات عمل الماكيتات "فن العمارة".

كما تشمل تعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس ومهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء، وتعليم مهارات معالجات الجرافيك، والخداع البصرى.

جدير بالذكر أن الرسوم المستحقة للدورة "100 جنيه" للمستوى الواحد بأسبقية الحجز، ويقوم بالتدريب الزميل الصحفى صفوت أحمد طاهر "بمؤسسة دار الهلال".

واوضحت اللجنة: "للحجز إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثانى، وان جميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم".

نقابة الصحفيين

 تسليم تأشيرات بعثة الصحفيين قبل سفرها  للأراضى المقدسة

ونظمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة النقابة  المتوجهة للأراضي المقدسة بحضور، نقيب الصحفيين خالد البلشى وحسين الزناتى، وكيل النقابة رئيس لجنة الحج والعمرة.

واستضافت اللجنة خلال الاحتفالية د. رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف لشرح المناسك للزملاء والرد على استفساراتهم  والتعرف على تفاصيل البرنامج المقرر خلال الرحلة.

وفي كلمته لهم أعرب النقيب البلشى عن جهود النقابة من خلال لجنة الحج والعمرة لتقديم كل التيسيرات المتاحة لخدمة الزملاء خلال الرحلة والعمل على راحتهم.

وأوضح الزناتى أن النقابة قد أنهت إجراءات منح التأشيرات التي قررتها السفارة السعودية لكل الزملاء الذين تقدموا إليها لهذا العام، بالإضافة إلى الرحلة التي نظمتها بنفسها بأسعار أقل بكثير بالمقارنة بمثيلاتها من البرامج خارج النقابة.

في نهاية اللقاء قام الزناتي بتسليم التأشيرات والهدايا الرمزية لحجاج بعثة النقابة متمنيًا لهم العودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

اللجنة الثقافية والفنية مهارات الطباعة الصحفيين مهارات فن الرسم لجنة الحج

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