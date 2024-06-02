رئيس البرلمان العربى يهنئ الشيخ صباح خالد الحمد لتزكيته وليًا للعهد بدولة الكويت

هنّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، دولة الكويت بصدور الأمر الأميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد.

سياسي مخضرم

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح هو سياسي مخضرم يمتلك خبرة كبيرة في العمل السياسي، وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الكويت وشعبها في الاستقرار والرخاء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

مواصلة العمل لتعزيز أمن المنطقة

وأعرب "العسومي" عن تمنياته للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بالتوفيق والسداد لخدمة وطنه وشعب الكويت الكريم لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، ومواصلة الدور المحوري والهام الذي تقوم به الكويت لتعزيز أواصر العمل الخليجي والعربي المشترك، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.