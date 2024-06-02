الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد عباس: نستهدف التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس

قال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن الشركة تستهدف التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية. 

أضاف عباس، لـ"الدستور"، أن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تعتبر واحدة من أبرز المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضّحًا أن الشركة تستهدف تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال إنشاء فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن الشركات الأجنبية غالبًا ما تقدم تكنولوجيا متقدمة وخبرات جديدة، مما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة في الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أنه يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية فرصة لتطوير البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات.

أشار الي أن تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، يمكن تقليل التبعية على قطاع معين وزيادة مقاومة الاقتصاد للتقلبات العالمية.

وأكد أنه يمكن للشركات الأجنبية المستقرة في العاصمة الإدارية أن تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودولها.

وأوضح أن  جذب الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإداريةالجديدة يمثل دعامة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري. ومن الجدير بالذكر أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، بيئة استثمارية ملائمة، وسياسات حكومية داعمة.

وأشار الي أنه تهدف الحكومة  إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية، مما يزيد من جاذبية العاصمة الإدارية الجديدة كوجهة استثمارية محتملة.

وأوضح أنه يمكن أن يساهم جذب الاستثمارات الأجنبية في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل وتطوير البنية التحتية الخدمية.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وهو ما يجعل هذا الجهد ذو أهمية بالغة لمستقبل البلاد.

العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية أول مساعدة ذكية في العاصمة الادارية الجديدة شركة العاصمة الادارية للتنمية

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