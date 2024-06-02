مراسلة القاهرة الإخبارية: هجوم للمستوطنين على قرية دوما جنوب نابلس

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في رام الله، إنه ارتقى شهيدان في مخيم "عقبة جبر"، مساء أمس، بعدما داهمت قوات الاحتلال هذا المخيم، حيث تم استهداف الطفلين في المقبرة الغربية، وشيّعا إلى مثواهما الأخير، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليهما.

وأضافت "السلامين"، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال احتجزت بعد ذلك جثمانيّ الطفلين، ثم سلمت جثمانيهما إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، بعد ذلك شُيّعا في مخيم عقبة جبر، وأُعلن الحداد الشامل والإضراب في أريحا ومنطقة الأغوار الشمالية، وتحديدا المؤسساتية في عقبة جبر.

ولفتت إلى أنه من بين التطورات الميدانية، حدث هجوم للمستوطنين على قرية دوما جنوب نابلس، وتم إحراق عدد من الدونمات للأراضي الفلسطينية في هذه القرية، وأصيب أحد الفلسطينيين بالرأس، بجانب اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس، كما حدث اقتحام في المساء على عدة قرى جنوب جنين، واقتحام أحد أحياء البيرة.