بالأرقام.. إيرادات أفلام شباك التذاكر في دور السينما المصرية

حقّقت أفلام دور العرض السينمائي في مصر، أمس، إجمالي إيرادات وصلت قيمتها لـ999.472 جنيه، وتتنافس على إيرادات شباك التذاكر 6 أفلام لكبار النجوم.

“الدستور” ترصد قائمة إيرادات شباك التذاكر أمس.

إيرادات فيلم السرب

تصدر فيلم “السرب” بطولة أحمد السقا إيرادات، أمس فى شباك تذاكر دور العرض، حيث حقق العمل إيرادات وصلت إلى 418.249 جنيه.

الفيلم يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس السيسي عن الأحداث بـ"درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

"السرب" يشارك فى بطولته أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

إيرادات فيلم شقو

وجاء فى المركز الثاني فيلم “شقو” لعمرو يوسف الذى حقق إيرادات بلغت 268.984 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” والذي جمع إيرادات بلغت قيمتها 253.374 جنيه.

بنقدر ظروفك

وحقق فيلم “بنقدر ظروفك” من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم إيرادات وصلت إلى 23.188 جنيه ليحتل المركز الرابع .

تدور أحداث فيلم “بنقدر ظروفك” في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

تاني تاني

وجمع فيلم “تاني تاني” بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم إيرادات بلغت 18.977 جنيه أمس السبت ليحتل المركز الخامس.

“تاني تاني” بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

عالماشى

وتذيل قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري فيلم “عالماشى” لعلي ربيع الذى حقق، أمس، إيرادات بلغت قيمتها 16.700 جنيه.

“عالماشي” بطولة علي ربيع وكريم عفيفي وآية سماحة وصلاح عبد الله وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري.