الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الإعلان عن حملة رئاسية| خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة 2024

نفقة الدولة
نفقة الدولة

ننشر  خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة 2024 حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مبادرة جديدة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار بين المرضى في المستشفيات.

خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة 2024

وتقدم تلك المبادرة الرئاسية الجديدة خدمات طبية على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي، خاصة للمواطنين الذين يكونون بحاجة إلى جراحات عاجل.

وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أتاحته وزارة الصحة والسكان للتسجيل في المبادرة عن طريق اللينك التالي 

من هنا
 
وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الحصول على خدمة العلاج علي نفقة الدولة كما أعلنتها مسبقا وزارة الصحة والسكان.

 

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خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

 

الخطوة الأولى:
القيام بالتوجه إلي أقرب مستشفي تقديم خدمة علاج المواطنين علي نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها.

الخطوة الثانية:
سوف يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض بواسطة أطباء المستشفي وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض.

الخطوة الثالثة:
سوف يتم ارسال أوراق المريض وهي صورة بطاقة رقم قومي وتقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي حديث مختوم بختم النسر وتحاليل حديثة إلي قسم العلاج علي نفقة الدولة في المستشفي.

الخطوة الرابعة:
سوف يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع  ويقوم بملء نموذج الكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة.

 

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الخطوة الخامسة:
سوف يتم معالجة الطلب الكترونيًا بالمركز الرئيسي بالمجالس الطبية المتخصصة في القاهرة.

الخطوة السادسة:
سوف يتم عرضه بعد ذلك علي اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.


الخطوة السابعة:
سوف يتم اخطار المواطن المريض بارسال رسالة قصيرة له علي الهاتف المحمول الخاص به المسجل في الأوراق.


الخطوة الثامنة:
بعد ذلك يقوم المريض بالتوجه للمستشفي لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

ملحوظة:
اولا: المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوعين، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات العلاج الحرجة.

ثانيا: الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار.

ثالثا: إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة
او الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي.

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