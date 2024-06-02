طريقة عمل عجينة البيتزا بطريقة بمكونات بسيطة

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل عجينة البيتزا وهي من المكونات البسيطة وخلال وقت قصير تكون جاهزة على مائدتك ألذ بيتزا، تعرفي على طريقة عمل عجينة البيتزا وتعد من أسهل الأطباق الإيطالية، وبإمكانك تحضيرها بالمنزل بطريقة سريعة بدون تخمير.

طريقة عمل عجينة البيتزا 2024

1-ملعقة كبيرة من الخميرة.

2- كوب ونصف من الماء الدافئ.

3-ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.

4- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

5- ملعقة صغيرة من الملح.

6-ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة عمل عجينة البيتزا:

الخطوة الأولي نقوم بإضافة الخميرة إلى الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من السكر.

الخطوة الثانية نقوم باضافة ونتركها لمدّة عشر دقائق حتى تظهرعليها فقاعات هوائية.

الخطوة الثالثة نقوم بإضافة الدقيق طبق متوسط مناسب للعجن، ونشكّل في منتصفه حفرة، ونضع خليط الخميرة.

الخطوة الرابعة نقوم بإضافة زيت الزيتون فى على الخميرة ونستمر في القليب عملية العجن.

الخطوة الخامسة نستمر في العجن حتى تتماسك العجينة.

الخطوة السادسة ندهن الطبق المتوسط بالزيت، ونضع العجينة فيه.

الخطوة السابعة نُغطّي الطبق المتوسط بقطعة قماش نظيفة، ونتركه في مكانٍ دافىء ليتخمّر، أي حتى يتضاعف حجمة وقد يأخد من الوقت من 50 إلى 60 دقيقة.

الخطوة الثامنة نضع على الطاولة القليل من الطحين، ثمّ نفرد العجين ونرقها.

الطريقة الثانية لعمل عجينة البيتزا:

الخطوة الأولي بتجهيز الخميرة مع السكر ويوضع بالماء مع استمرار التقليب حتى تذوب.

الخطوة الثانية نقوم بالخلط الدقيق مع الزيت وكوب ماء دافئ وخليط الخميرة، مع استمرار التقليب حتى نحصل على عجينة.

الخطوة الثالثة نترك العجينة مغطاه فى مكان دافئ لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة .

الخطوة الرابعة في حلة متوسطة على النار نضع زيت الزيتون حتى يدفئ فقط ويضاف البصل ويشوح على النار ثم نضيف اليها الثوم وصلصة الطماطم.

الخطوة الخامسة نضيف الأوريجانو والريحان والسكر، وتتبل بالملح والفلفل وتترك على النار الهادئة لمدة لا تقل عن النصف ساعة وبعد أن يبرد يتم وضعه في الخلاط الكهربائي.

الخطوة السادسة نقوم فرد العجينة في صينية وتدهن بالصلصة، ونضيف إليها شرائح من الطماطم والبصل والموتزريلا ومن الممكن إضافة التونة أو الدجاج ثم توضع الصينية بالفرن وتترك لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى تمام النضج بعد الحصول على اللون الاصفر.