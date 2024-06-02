الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مجلس النواب عن مناقشات الموازنة: تعكس مشهدا ديمقراطيا للجمهورية الجديدة

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة  في نهاية مناقشات اليوم الأحد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،  إنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في السادة وزراء "المجالس النيابية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية" لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين.

مناقشات ثرية

وتابع رئيس المجلس: لقد كانت مناقشات ثرية تعكس مشهدا ديمقراطيا للجمهورية الجديدة، وتفاعلا مبهرا من الحكومة خلال جلسة اليوم.

استكمال المناقشات غدًا 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقدير المجلس للحكومة برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخليًا وخارجيًا.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بجلسة غد الإثنين.

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