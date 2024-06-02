الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 فصول من مواهب أوبرا دمنهور فى أمسية فنية متنوعة.. الثلاثاء

أطفال تنمية المواهب
أطفال تنمية المواهب

 تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 4 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية لدعم وتشجيع المواهب الواعدة.

5 فصول من مواهب أوبرا دمنهور فى أمسية فنية متنوعة.. الثلاثاء

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويشارك خلاله 5 فصول مختلفة وهى الجيتار تدريب ليليان ميخائيل ويعزف طلابه مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية والغربية المتنوعة منها دقيقة لـ باخ ، أنا بعشق البحر لـ هاني شنودة ، حتى آخر العمر لـ عمر خورشيد ، بيلا تشاو فلكلور إيطالى، رومانس إسباني ، الحلوة دي لـ سيد درويش، سهر الليالى لـ الياس رحباني وغيرها، أما الدارسين بفصل العود تدريب بسمة صالح يقدمون عددا من المؤلفات العربية منها ميدلي محمد فوزي، صولو قديش كان في ناس، ألف ليلة وليلة، أما براوة، حلوين من يومنا والله، ومحسوبكو انداس، كما يعزف طلاب فصل البيانو تدريب عمر فاروق باقة من أعمال كبار المؤلفين منها دقيقة لـ جيمس هوك، باسكاليا لـ هاندل، نسم علينا الهوا لـ الأخوان رحباني، فالس الربيع لـ شوبان ويؤدي فصل الفيولينه تدريب ماجي مجدي أعمال بعيد، كانكان، الفكاهة، ويقدم فصل الباليه تدريب إبراهيم خالد مقتطفات وتابلوهات استعراضية من أشهر الباليهات العالمية.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت، كما تمت إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم.

دار الاوبرا مركز تنمية المواهب مسرح أوبرا دمنهور 5 فصول من مواهب أوبرا دمنهور فى أمسية فنية متنوعة الثلاثاء أمسية فنية

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