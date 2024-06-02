رومانو يكشف موعد الإعلان الرسمي لانضمام مبابي إلى ريال مدريد

تتجه الأنظار في الوقت الحالي صوب صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي وتفاصيل انضمامه إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقرر مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري 2023-2024، ليُنهي مسيرة دامت 7 سنوات، ويقترب من الانضمام إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

مبابي يوقع على عقود انضمامه إلى ريال مدريد

وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن كيليان مبابي وقع على عقود انضمامه إلى صفوف ريال مدريد بدايةً من الموسم الجديد.

وأضاف الصحفي فابريزيو رومانو، أنه من المقرر أن يعلن ريال مدريد عن توقيع كيليان مبابي بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري.

وأكد الصحفي رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه يمكن الآن اعتبار كيليان مبابي لاعبًا جديدًا في ريال مدريد.

وكان مبابي قد أوضح أنه سيتم الكشف عن ناديه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما قام بالتوقيع على قمصان ريال مدريد لبعض المشجعين.

وشارك كيليان مبابي في 48 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات خلال الموسم المنصرم 2023-2024، سجل خلالهم 44 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وكان ريال مدريد قد حصد لقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وسجل هدفي ريال مدريد داني كارفخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 73 و82 من عمر المباراة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ونجح فريق ريال مدريد في تعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال برصيد 15 لقبًا، متفوقًا على ميلان الإيطالي المتوّج باللقب 7 مرات.